08.07.2020 | 21:20

El Govern va anunciar ahir la creació d'una "unitat de seguiment de la Covid-19" que coordinarà la resposta a l'evolució del virus, un organisme que dirigirà el metge especialista en medicina predictiva i salut pública de l'Institut Català de la Salut (ICS), Jacobo Mendioroz. "No és que fem alguna cosa que no s'hagi fet abans, sinó que es tracta de simplificar processos, millorar la coordinació i treballar de forma més transversal", ha explicat Mendioroz, que assumirà el paper que a nivell estatal té el doctor Fernando Simón. Resulta fonamental "coordinar respostes en temps i espai" i és "molt important anar sempre alineats en la mateixa direcció", fet pel qual es crea aquesta nova unitat. Tot partint de la base que "la resposta a l'epidèmia no pot ser homogènia", atès que cada eventual brot tindrà les seves pròpies "característiques", de manera que es requereix d'una mena de comandament únic que dirigeixi les actuacions. Es tracta de "passar del que tenim escrit en un paper a la vida real", ha dit.