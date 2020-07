Sancions de fins a 100 euros per no utilitzar la mascareta al carrer 

J.A./T.R.

08.07.2020 | 21:20

Nou canvi de rumb. Malgrat que existeixi la distància de seguretat (1,5 metres), des d'avui és obligatori l'ús de mascaretes en espais al aire lliure. La Generalitat vol evitar que augmentin els casos de rebrots i obligarà a tothom a partir de 6 anys a portar aquesta protecció. La mesura era més que previsible. La consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar dimarts que faria aquesta petició al comitè del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat). Ahir al matí, el president de la Generalitat, Quim Torra, insistia en la mateixa línia i poc després, el Procicat donava llum verda a aquesta important decisió que també ha deixat molts interrogants per respondre. Malgrat el canvi s'insisteix a mantenir la distància social i la rentada de mans com a mesures genèriques.

La Generalitat multarà a partir d'avui amb fins a cent euros les persones de més de 6 anys que surtin de casa sense mascareta, fins i tot quan es pugui mantenir la distància de seguretat, tot i que segueixen vigents les excepcions que eximeixen el seu ús quan sigui incompatible, com fer esport o banyar-se.

Així ho varen indicar en roda de premsa les conselleres de Presidència, Meritxell Budó; de Salut, Alba Vergés; i d'Agricultura, Teresa Jordà; hores després que el president català, Quim Torra, anunciés al Parlament que a partir d'avui serà obligatori portar mascareta a Catalunya als espais públics, tant a l'interior com a l'exterior, encara que es pugui respectar la distància de seguretat.

Regulació

Aquesta nova regulació sobre l'obligatorietat de les mascaretes, l'incompliment de la qual pot comportar sancions de fins a cent euros, ha estat aprovada a proposta de la conselleria de Salut en una reunió del comitè del Procicat.

Tot i la insistència dels periodistes, Vergés no ha concretat en quins casos es mantindran les excepcions sobre l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes davant la nova resolució aprovada pel Procicat, i s'ha limitat a afirmar que seguiran vigents les que ja ho estaven fins ara, quan s'eximia seu ús en activitats en què era "incompatible", com l'esport o anar a la platja.

El Procicat ha acordat, segons Budó, que les persones de més de 6 anys estaran obligades a partir d'avui a portar mascaretes a Catalunya a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic obert al públic, amb independència del manteniment de la distància física interpersonal.

Malgrat que la nova regulació entra en vigor avui mateix i pot comportar sancions, la consellera de Salut no ha precisat si quan es prengui el sol a la platja també serà obligatori portar mascareta, i s'ha remès als documents de Preguntes Freqüents que habitualment publica la Generalitat a les xarxes socials per solucionar aquest tipus de qüestions.

L'únic que ha deixat clar Vergés és que la mascareta serà obligatòria a partir d'avui mateix, des dels 6 anys d'edat, sempre que se surti de casa, encara que no quan s'estigui duent a terme una activitat en què el seu ús sigui incompatible, com per exemple practicar esport. "Que tothom surti de casa amb mascareta, no perquè anem a la platja ens la deixem a casa. Hem d'intentar pensar sempre com protegir-nos. Que la premissa sigui que no per anar a la platja ens deixem la mascareta a casa, a l'inrevés", ha indicat.

En una posterior nota informativa de la Generalitat, es recorda que aquesta nova norma no modifica el règim d'exempcions a aquesta obligatorietat de la mascareta, per raons personals i de la naturalesa de l'activitat, de manera que no caldrà que la duguin, per exemple, persones amb dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat. Tampoc serà exigible en el cas d'exercici físic esportiu a l'aire lliure ni quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible.

"Quan l'activitat sigui incompatible amb portar mascareta, te la pots treure", ha afirmat Vergés al respecte, que no ha donat més detalls sobre els casos en què no es pot portar, tot i la insistència dels periodistes per saber les excepcions a una normativa sobre la qual a partir d'avui els ciutadans s'exposen a multes de fins a cent euros en cas d'incompliment.

Selectivitat

Sobre els alumnes que avui s'examinen de selectivitat en el tercer dia d'aquestes probes, un cop entri en vigor la nova obligació, Vergés ha dit: "L'obligatorietat de la mascareta hi és, una altra cosa és que quan estàs fent l'examen, una persona sola, que no es mou del seu lloc ... l'obligatorietat hi és. Tothom ha d'anar amb mascareta a tot arreu".

Un altre activitat d'aquestes dates són als casals d'estiu. Els nens i nenes també hauran d'acudir amb mascaretes, tot i que, segons Vergés, si van a fer una activitat incompatible amb el seu ús, podran no portar-la.