El PSC ha presentat querella per la carta

09.07.2020 | 04:00

El Partit dels socialistes ha presentat una querella contra les dues persones que signen la carta publicada al digital El Món Terrassa, en la que acusen els regidors socialistes Marc Armengol i Alfredo Vega de dir "maricón" a l'alcalde Ballart. Els fets, desmentits pels polítics, haurien passat en una reunió mantinguda pels regidors amb els signants al barri de Can Roca. Es dóna la circumstància que un dels signants de la carta és una de les persones denunciades per la Policia Municipal per incomplir el decret d'alarma. Els socialistes estan convençuts que es tracta d'una venjança per la seva insistència en la recerca de les multes desaparegudes. El fet que l'alcalde donés credibilitat en xarxes a l'acusació i que la carta arribés al despatx del regidor de Seguretat Xavier F. Rivero dues setmanes abans de ser publicada ha provocat una crisi institucional i política entre el PSC i TxT.