Prodis i Fupar es fan càrrec de la gestió de l'Alberg de Joventut

El nou Alberg de Joventut de Terrassa, situat a l'antic Ajuntament de l'Antic Poble de Sant Pere, el gestionaren Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca (Prodis) i la Fundació President Amat Roumens (Fupar) a través d'una Unió Temporal d'Empreses (UTE) denominada Alberg Vallparadís. L'equipament obrirà al setembre amb 64 places i entre quatre i cinc treballadors permanents. A més, el nou alberg s'ha adherit a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat). La presentació de l'adjudicació de la seva gestió, per un període de quatre anys, es va fer ahir amb la presència de la regidora de Joventut, Ona Martínez; el director de l'Agència Catalana de Joventut, Cesc Poch; la presidenta del patronat de Prodis, Maise Balcells; i Màrius Puig en representació de Fupar. L'alcalde, Jordi Ballar, que tenia previst presidir l'acte, finalment no va poder assistir.

Ona Martínez, que va recordar que durant el confinament l'equipament s'ha fet servir per acollir persones en situació vulnerable, va afirmar que amb la seva posada en marxa "es dóna resposta a una reivindicació històrica i a una necessitat evident". "Es tracta d'un projecte de ciutat, que es fa a més amb una proposta social d'integració laboral", va destacar la regidora fent referència a Prodis i Fupar. I va afegir que precisament la licitació de la seva gestió "s'ha fet amb criteris socials".

La regidora de Joventut va sintetitzar que l'equipament servirà per «promoure el turisme, l'educació, el desenvolupament integral de les persones joves, l'associacionisme i el benestar social, a més d'ampliar el mapa d'equipaments juvenils de la ciutat».

Balcells es va referir a l'alberg, que va qualificar de "transversal i obert", com a "una oportunitat laboral i per generar itineraris de formació" pels usuaris de Prodis i Fupar. Puig, per la seva banda, va coincidir amb les paraules de Balcells i va destacar que tant Fupar com Prodis "pretenem ser (en la gestió de l'alberg) aire nou i fresc". També va ressaltar "la calidesa" del no equipament.

Durant l'acte, Poch va lliurar a la regidora de Joventut la placa que identifica els albergs de la Xanascat (amb un total de 54) i que pròximament es col·locarà a la façana de l'equipament.

L'alberg oferirà pernoctacions a preus econòmics per a particulars i grups amb necessitat d'allotjament alternatiu de baix cost i per a estades curtes. També oferirà allotjament puntual relacionat amb activitats escolars, estades puntuals per a entitats que organitzin activitats que requereixin allotjar persones, i estades per a clubs esportius que organitzin competicions infantils o juvenils a Terrassa i comarca. Comptarà també amb servei de restauració i podrà llogar espais per a reunions, activitats de lleure, esdeveniments d'empresa, etc.

Sala polivalent

L'equipament consta de planta baixa, amb el vestíbul, recepció, espai de consigna i una sala polivalent (que no serà sempre d'ús exclusiu per l'alberg); planta primera, on hi ha el menjador, la cuina, sala d'estar, lavabos i tres habitacions; i planta segona, amb la resta de dormitoris i dos lavabos més.

Un cop entri en servei, l'alberg compartirà edifici amb l'AVV de l'Antic Poble de Sant Pere i l'Agrupament Escolta Torrent de les Bruixes. A totes dues entitats Prodis i Fupar els hi van oferir "col·laborar en activitats compartides"

A l'acte d'ahir van assistir també la tinenta d'alcalde de Cicles de la vida, Teresa Ciurana; el tinent d'alcalde de Drets Socials, Noel Duque; i la regidora del Districte 1, Rosa Boladeras.