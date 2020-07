La piscina de Vallparadís obre demà amb 245 entrades ja venudes

Separació de la zona de platja per parcel·les per mantenir la distància social.

Separació de la zona de platja per parcel·les per mantenir la distància social. Nebridi Aróztegui

La crisi del coronavirus

Teresa Romero

09.07.2020 | 11:51

Els banyistes podran refrescar-se a partir de demà a les piscines municipals de Terrassa, que obren portes amb limitacions de capacitat, mesures de desinfecció i més separació a les parcel·les de la zona de platja per mantenir la distància social.

Un total de 245 usuaris ja han comprat l'entrada per demà, primer dia de bany en una temporada marcada per la pandèmia del coronavirus, que s'allargarà fins al 6 de setembre.

"Aquesta temporada l'Ajuntament ha fet un esforç important per obrir les piscines municipals de Vallparadís, Sant Llorenç, La Maurina i Les Arenes. Primem per sobre de tot la seguretat de les persones usuàries i del personal. Per això ampliem el nombre de socorristes, de vigilants i informadors i de personal de neteja i de taquilla", ha explicat aquest matí el regidor d'Esports, Miguel Ángel Moreno en una visita prèvia a la inauguració de la temporada.

"El canvi més important és la limitació de l'aforament a 1.000 persones usuàries (500 al torn de matí i 500 al torn de tarda) per seguir les mesures de seguretat", ha destacat el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert. "L'estiu és sinònim de piscines a Terrassa i es manté el servei però de forma diferent en aquesta temporada marcada, per desgràcia, pel coronavirus", ha afegit.