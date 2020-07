El nou grup de dos ex Capdetrons reobre dissabte els concerts al Ragna Rock Club

08.07.2020 | 21:20

La sala Ragna Rock Club (c/Duero, 17) torna a fer concerts des d'aquest dissabte. I comença amb la presentació de The Toxic Beer Society, el nou grup de Xavi Monqui i Jepi, dos antics integrants (bateria i guitarra) de Capdetrons, el mític grup terrassenc de rock dur de la dècada de 1990. La formació de The Toxic Beer Society també inclou dos exmembres de Calles Grises, Toni Soler "Capitán Vargas" i Peri. En aquest concert de presentació també pujaran a l'escenari alguns músics amics com ara Juan Feria (ADN), Jordi Turu (ex Mala Bèstia, l'efímer grup del Matraka, David Millán, Pepe (Ingenious), Xavi Monqui Jr (Destral de Guerra) o Vir (Hexen, banda de Bilbao). Com a grup convidat actuarà justament Destral de Guerra, grup amb més d'una dècada d'existència (ja l'any 2009 va actuar al Jove Tú També Pots de Festa Major, al Torrent de les Bruixes). El concert començarà a les 10.45 de la nit i Ragna Rock Club assenyala que es respectaran totes les mesures de seguretat. És obligatori l'ús de mascareta per a tots els assistents. Les entrades tenen un preu de 5 euros.