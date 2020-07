L'intendent Flores parlant a la comissió informativa. nebridi aróztegui L'intendent Flores parlant a la comissió informativa.

L'oposició explora portar al jutjat el cas de les multes

Laura Hernández

08.07.2020 | 22:16

Psc, Ciutadans i Junts per Terrassa donen per tancat el debat polític sobre la desaparició temporal de dues multes a dos veïns de Can Roca per incomplir el decret d'alarma i anuncien que exploraran la possibilitat de posar el tema en mans de la Justícia. La comissió extraordinària de Transparència...