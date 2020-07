La jutge permet que Josep Rull mantingui les sortides laborals

Redacció /Efe

08.07.2020 | 21:20

La jutge ha rebutjat el recurs de la Fiscalia i ha avalat l'aplicació de l'article 100.2 al terrassenc Josep Rull, exconseller de Territori, i també a l'exvicepresident Oriol Junqueras i al també exconseller Jordi Turull, de manera que totes les sortides laborals dels presos del procés acordades per la Generalitat compten ja amb permís judicial.

Com en les seves anteriors resolucions avalant el 100.2 a altres presos del procés empresonats al centre barceloní de Lledoners, la magistrada rebutja la pretensió de la Fiscalia que els interns hagin de seguir un programa específic sobre el delicte de sedició per canviar el seu pensament o ideologia política, a favor del dret a decidir de Catalunya de manera pacífica i no violenta, per evitar el risc de reincidència.

assumpció de responsabilitat

Sobre Rull en concret, la jutge reconeix que, tot i que no canviaria les seves conviccions, sí que buscaria altres vies o mecanismes per aconseguir-ho, ja que és "sensible" a les conseqüències "negatives" de la seva conducta i assumeix la responsabilitat de les seves accions.

En les seves actuacions sobre Junqueras, Rull i Turull, la jutge insisteix en que els tres presos compleixen els requisits perquè se'ls apliqui l'article 100.2 i adverteix que la Fiscalia "sembla oblidar" que no es pot pretendre que una condemna penal obstaculitzi o impedeixi la concessió de permisos, beneficis penitenciaris o modificacions de la classificació.

En aquest sentit, la jutge retreu a la Fiscalia que pretengui aconseguir, amb la seva "oposició fèrria" a qualsevol permís o flexibilització per als presos del procés, allò que no va obtenir amb la sentència del Tribunal Suprem, que va rebutjar la seva pretensió que no poguessin optar al tercer grau fins a la meitat de la condemna. La magistrada rebutja la pretensió de la Fiscalia que els interns hagin de seguir un programa específic sobre el delicte de sedició per canviar el seu pensament o ideologia política, a favor del dret a decidir de Catalunya.