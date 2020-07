Infectòleg de la Vall d'Hebron qüestiona l'ús a l'aire lliure

09.07.2020 | 04:00

El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Benito Almirante, ha qüestionat la utilitat de la decisió de la Generalitat d'obligar a portar mascareta a l'aire lliure, tot i que es guardin les distàncies, a partir de d'avui. Per a aquest expert, després d'aquesta decisió de la Generalitat "no hi ha una evidència científica clara" i a més "és arriscada" perquè no s'ha pres en cap altre lloc d'Espanya ni d'Europa, les taxes d'infecció són molt baixes i l'obligatorietat pot generar rebuig en la població. "Els brots que tenim tenen poc a veure amb l'ús de la mascareta. Utilitzant la mascareta seguiran havent brots. El virus està", ha assegurat Almirante en declaracions a TV3, que ha reclamat tenir en compte que el punt màxim de transmissió del coronavirus "és en l'entorn familiar". Almirante ha qüestionat també que la tecnologia mòbil permeti fer un millor seguiment dels contagis de la Covid-19 que el rastreig que s'està duent a terme i que també veu "insuficient".