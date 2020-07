Els hospitals, a l'expectativa

08.07.2020 | 21:20

Davant un possible rebrot de la pandèmia, els centres hospitalaris i l'Ajuntament de Terrassa es mantenen alerta per actuar i oferir atenció sanitària. De moment, el nombre de casos nous és molt baix, segons el Consorci Sanitari de Terrassa i s'està controlant a la població des dels centres d'atenció primària a través de proves PCR que s'efectuen als pacients que presenten simptomatologia Covid.

Dades comparatives de l'evolució del virus en una setmana indiquen que amb data d'ahir es registren 15 casos positius més i 418 sospitosos més. En total, Terrassa suma 1.922 positius i 13.403 sospitosos, segons dades de Salut de la Generalitat. A data d'ahir, l'Hospital de Terrassa tenia 2 pacients a planta ingressats per Covid i un pacient a la UCI. "En els últims dies no hem tingut cap ingrés per coronavirus", asseguren.

Respecte a les mesures de prevenció per atendre possibles nous casos l'Hospital de Terrassa ha habilitat una planta reservada amb 28 llits. A més, disposa d'una nova UCI destinada també a pacients Covid, amb 6 llits addicionals i amb tot l'equipament i la infraestructura necessària. A més, l'hospital informa que té millores en projecte com ara reformar 2 plantes noves en un futur.

Per disposar de més personal sanitari davant una possible eventualitat els protocols de Recursos Humans de l'Hospital de Terrassa "contemplen, com a mesura excepcional contactar amb professionals sanitaris que estiguin de vacances en cas que fos estrictament necessari", informen.

Posats en contacte amb l'Hospital Universitari MútuaTerrassa per saber si tenien nous casos de pacients ingressats per Covid ens van remetre a les dades oficials del departament de Salut de la Generalitat. A data d'ahir només hi ha un pacient de la Covid-19 ingressat a planta a MútuaTerrassa, segons van informar d'aquest centre.

Tots els serveis (plantes hospitalàries, Atenció Primària i la UCI) de MútuaTerrassa estan funcionant amb normalitat, seguint les mesures de restricció i seguretat de CatSalut i estan preparats davant qualsevol eventualitat.

L'Ajuntament de Terrassa també està en permanent contacte amb el departament de Salut i en aquests moments no els consta cap rebrot del coronavirus a la ciutat.