09.07.2020 | 13:05

El Consell d'Entitats d'Acció Ciutadana ha presentat avui en una roda de premsa davant de l'Ajuntament una bateria de reivindicacions per incloure-les al pla municipal de xoc en el qual treballa l'Ajuntament per fer front a la nova situació sanitària, social i econòmica arran de la Covid-19. Es tracta de propostes de caràcter social i dirigides als col·lectius més vulnerables en diferents àmbits, com el sanitari, l'habitatge o els subministraments bàsics.