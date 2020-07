Set rutes per "Redescobrir Terrassa"

Santi Palos

07.07.2020 | 20:41

"Rutes i visites amb múltiples possibilitats que permetin a la ciutadania tornar als espais públics amb seguretat per gaudir del patrimomni i de l'estiu després d'uns mesos molt complicats." Així defineix el regidor de Turisme, Pep Forn, la campanya RedescobreixTerrassa, que s'ha posat en marxa aquesta setmana i es desenvoluparà fins al pròxim dia 31.Totes les propostes són gratuïtes, limitades a grups d'un màxim de 12 persones, i cal fer reservà prèvia a l'Oficina de Turismo de l'Ajuntament (93 739 70 19 o turisme@terrasssa.cat.

En totes les rutes o visites és obligatori l'ús de mascareta, mantenir la distància de segurietat i seguir les indicacions del personal responsable. Totes les visites es fan amb radioguies, i per garantir les mesures higièniques cal que els participants portin de casa els seus auticulars.

Han estat programades un total de vuit propostes. Gairebé cada dia, una de diferent. Els dilluns a les deu del matí s'ofereix la ruta pel Parc de Vallparadís i el seu patrimoni. El dimarts a la mateixa hora, i també els dissabtes a les onze, "La Seu d'Ègara, un tresor amagat". Dimecres, a les 5.30 de la tarda, "Habitatges de la burgesia" (Masia Freixa i Casa Alegre de Sagrera). Dijous, un recorregut pel Vapor Aymerich, Amat i Jover, seu del Museo de la Ciencia i de la Tècnica de Catalunya.

Divendres a les sis de la tarda hi ha la ruta centrada en les "Façanes modernistes", per fixar-se en detalls ornamentals de diversos edificis del centre, com ara els de l'antiga confiteria Vídua Carné, el Mercat de la Independència, la Societat General d'Electricitat, el Magatzem Cortés, la Casa Barata, l'Hotel Peninsular o el Magatzem Torra, entre altres.

diumenge

Per diumenge a les deu del matí es proposa un itinerari pels "Jardins amb història" de la nostra ciutat. Aquesta ruta s'iniciarà al jardí de la Masia Freixa, projectat per Rafael Benet, que el 1959 es va convertir en el primer parc públic de la ciutat, i seguirà pel de la Casa Alegre, que presenta elements tan rellevants com ara l'estany central, la gruta amb cascada, la balustrada i les escalinates laterals ornamentals, per tal d'acabar al Parc de Vallparadís.

A més, cada dia, de dilluns a diumenge, a les dotze del migdia, es pot fer la visita a la Masia Freixa. Totes aquestes propostes tenen una duració entre l'1 hora i 30 minuts i dues hores, tret de "Jardins amb història", que es desenvolupa al llarg de tres hores, i la visita a la Masia Freixa, de 45 minuts.

Redescobreix Terrasssa neix "amb la intenció que un cop superat l'estat d'alarma i la situació de confinament, tothom tingui l'oportunitat de visitar i descobrir o redescobrir el patrimoni de la ciutat", explica el regidor de Turisme, Pep Forn. "Una oferta pensada perquè els terrassencs i les terrassenques recuperin uns espais que formen una part molt important de les seves vides i de la hist[oria de la ciutat".

D'altra banda, l'Ajuntament posa a disposició dels ciutadans una audioguia (en català, castellà i anglès) d'una desena dels edificis més representatius del modernismo industrial terrassenc, que es pot descarregar gratuïtament (https: visitaterrassa.cat/audioguia) i permet fer aquesta ruta quan es vulgui, sense necessitat d'adaptar-se a uns horaris.

El Servei de Turisme de l'Ajuntament també anima a les persones que participin en les rutes i visites a fer fotografies i compartir-les a la xarxa social Instagram, etiquetades amb els hashtags #RedescobreixTerrassa i #terrassaturisme. Entre totes les imatges compartides s'atorgarà un premi a la millor.