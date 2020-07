Entrada d'alumnes amb mascareta ahir, primer dia de les proves de selectivitat a moltes mesures de seguretat. nebridi aróztegui Entrada d'alumnes amb mascareta ahir, primer dia de les proves de selectivitat a moltes mesures de seguretat.

La selectivitat de la pandèmia arrenca amb el Lazarillo

Teresa Romero

07.07.2020 | 20:41

Desprès d'un final de curs telemàtic, dies d'incertesa i una nit final d'insomni, ahir van matinar els 1.148 estudiants per afrontar el seu primer dia de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Uns exàmens decisius per al seu futur acadèmic i que com a novetat els fan més a prop de casa. Una de les...