Salut vol l'obligatorietat de les mascaretes en tot moment

Redacció/ Efe

07.07.2020 | 20:41

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, va proposar ahir al Govern de la Generalitat que s'aprovi l'obligatorietat de l'ús de mascaretes en tot moment i a tot Catalunya, excepte en l'àmbit domèstic, es pugui mantenir o no la distància de seguretat. En una entrevista a RAC1, Vergés va dir que compartiria aquesta proposta a la resta de consellers perquè arribi al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), i s'estableixi en una resolució, l'incompliment de la qual portaria a la imposició de sancions.

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va dir unes hores després que la mesura es detallarà en el marc del Procicat, que es reunirà avui al matí. En aquesta reunió, segurament es decidirà "l'obligatorietat de l'ús de la màscara en espais públics i privats sense l'afegit de 'sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat'. És a dir, la mesura de la distància la trauríem i quedaria instaurada l'obligatorietat sempre de l'ús de la màscara, un element molt important per a protegir-nos a nosaltres i a la resta".

La portaveu va assenyalar que d'aquesta manera s'evitarà un "relaxament que hem pogut veure en certes actituds i que hem de corregir". Budó ha apel·lat a la "protecció i responsabilitat" de la ciutadania catalana per no deixar d'utilitzar aquest element de protecció, una "barrera" imprescindible per evitar la propagació de virus.

com a lleida, a tot el país

"La mateixa obligació que hem posat a Lleida sobre les mascaretes l'hem de fer a tot el país", va afirmar per la seva banda la consellera de Salut. "Creiem que hem de donar aquest pas a tot el país no perquè estiguem pitjor a Catalunya", sinó per "el comportament que tenim com a societat, en els riscos que assumim; comença a haver-hi molta més mobilitat, més moviment de gent, gent que vindrà a passar les vacances, per tant, per disminuir els riscos, crec que és important prendre aquestes mesures", va subratllar la consellera de Sanitat.

Vergès assegura que la situació entre la comarca del Segrià i el repte del territori català "no té res a veure" i que "per sort podem dir que estem en un bon estat epidemiològic a la resta de Catalunya, però per mantenir-lo així és important la implicació de tothom".

També va explicar la consellera que en les reunions dels equips de salut "ens hem adonat que el perímetre al Segrià ha tapat moltes de les mesures internes que hem aplicat, i que són importantíssimes i claus, i que algunes d'aquestes mesures les podem aplicar en tot el país, com és l'obligatorietat de mascaretes". Pel que a la situació en aquesta comarca confinada, va assenyalar que "quan la tendència és creixent això no es tomba en dos dies, i per tant hem d'esperar un creixement de casos important".

higiene de mans, imprescindible

Davant l'evolució de la pandèmia a la resta de món, "ens hem d'avançar tot el possible, hem d'intentar que tots incorporem aquestes mesures com a forma intrínseca d'actuar a partir d'ara", va concloure Vergés, que recorda que segueix sent absolutament imprescindible "mantenir la distància i també la higiene de mans". Dilluns, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAE), Fernando Simón,va dir que hauria preferit que la Generalitat hagués pres abans la decisió de confinar la comarca del Segrià de Lleida davant l'aparició de diversos brots de casos de coronavirus, tot i que va també reconèixer que "a toro passat és fàcil dir-ho".

D'altra banda, la consellera basca de Salut, Nekane Murga, va confirmar ahir que una persona de Lleida va donar el primer positiu amb PCR del focus d'Ordizia (Guipúscoa), que en comptabilitza ja 30. La principal hipòtesi amb què treballa la conselleria basca de Salut és que el rebrot es va iniciar amb una persona infectada procedent de Lleida, que va tenir una reunió familiar en un local hostaler d'aquesta localitat guipuscoana.

