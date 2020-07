L'oposició en bloc exigeix que el regidor Rivero dimiteixi per les multes desaparegudes

08.07.2020 | 21:01

La comissió de Transparència va ser el marc que ha utilitzat l'oposició per aconseguir una "comissió d'investigació" pel cas de les multes desaparegudes al passat mes d'abril quan la Policia Municipal va sancionar a dues persones per incomplir l'estat d'alarma. Aquestes sancions van provocar la reacció a les xarxes socials i l'alcalde, Jordi Ballart, va anunciar que es miraria el tema. Les multes van "desaparèixer" fins que el tema no va ser denunciat per un sindicat policial. En la comissió d'avui, l'oposició en bloc ha demanat que el regidor de Seguretat, Xavier F. Rivero, dimitís després d'admetre que va rebre una trucada del mateix Ballart preguntan per aquesta qüestió. L'oposició dona per tancada la via política i ara es planteja, en funció de la propera informació que ha de rebre, utilitzar la via judicial. L'equip de Govern va criticar l'ús que l'oposició ha fet d'aquesta comissió que en aquest moment presideix el PSC.