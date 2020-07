Ingressen a la presó set membres del clan delictiu de Sant Adrià

Delictes contra el patrimoni

08.07.2020 | 11:48

Set membres del clan familiar delictiu desarticulat dijous passat amb base al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) han ingressat a la presó, mentre que vuit han quedat en llibertat amb càrrecs i onze més no han passat encara a disposició judicial.

Tal com ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el magistrat del jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a set membres del clan, que es dedicava a cometre delictes violents i contra el patrimoni des de feia dècades, i llibertat amb mesures cautelars per a vuit dels detinguts.

En el marc de l'operatiu, en què va participar mig miler d'agents, es van practicar un total de 30 entrades i registres en diversos immobles dels partits judicials de Terrassa, Badalona, Barcelona, Sabadell i Arenys de Mar (Maresme), i Santa Coloma de Farners (Selva).