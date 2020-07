Confusió als centres sobre l'ús o no de mascaretes a l'aula

T. R.

09.07.2020 | 08:59

Aquestes proves atípiques d'accés a la universitat també passaran a la història per l'obligatorietat de l'ús de mascaretes com a eina bàsica per evitar la propagació del coronavirus. Però el desconcert i la confusió sobre la necessitat de dur protecció o no a dins de l'aula, un cop l'alumne està assegut i ha rebut els fulls de l'examen, van marcar la normal celebració de la primera jornada de les PAU.

Precisament el debat s'ha produït el mateix dia que sonen campanyes de què la mascareta serà obligatòria a Catalunya fins i tot quan hi hagi prou distància. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha proposat la mesura i el Govern ha confirmat que ho aprovarà el Procicat a la reunió d'avui dimecres.

"Tot i que les indicacions que hem rebut són que l'estudiant que vulgui durant les proves, un cop a dins de la sala, es pot treure la mascareta els recomanem que si volen, per protecció seva i dels altres, optin per mantenir-la posada". Així raonava el president del tribunal 356 amb seu a l'Escola Pia de Terrassa, Xavier Cartoixà, mestre examinador de la Universitat Autònoma.

Fins última hora, la Generalitat no va resoldre la incògnita de l'ús de les mascaretes. El mateix dilluns, Lluís Baulenas, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, va confirmar que els aspirants podien fer l'examen sense mascareta, tot i que sí que n'hauran de dur per accedir als centres.

"Hem vist que hi ha disparitat de criteris en l'organització, que reps instruccions diferents, potser per aquestes circumstàncies excepcionals de la pandèmia. Primer, al juny, ens van dir que els alumnes havien de dur dues mascaretes (una de recanvi) i ahir vam saber pels mitjans de comunicació que mentre facin l'examen poden prescindir-ne de la protecció", explicava ahir al Campus de la UPC, Àngels Canal, tutora de segon de Batxillerat de l'Escola Montcau La Mola de Matadepera.

En algunes aules es veien alumnes tots amb mascareta i en d'altres no. L'estudiant Martí Muñoz que es queixava que el primer examen ha hagut de dur-la posada. "L'has de portar tota l'estona i amb la calor no pots respirar tan còmodament", s'ha lamentat un estudiant, tot i que "en començar l'examen m'he tranquil·litzat".

les ulleres

Molts dels estudiants que necessiten correcció visual han optat per deixar la protecció a la taula mentre s'examinaven. "Tenia por de si finalment l'havia de dur perquè se m'entelen les ulleres i amb la calor és molt molest", confessava ahir al matí la Marta Gotés, de l'Escola Montcau-La Mola."No et deixen treure-la , només per respirar, l'has de portar tota l'estona i amb la calor no pots respirar tan còmodament", s'ha lamentat un estudiant, tot i que ha reconegut: "en començar l'examen m'he tranquil·litzat".

El ritme de contagis de coronavirus, molt descontrolat al Segrià, preocupa. Si finalment avui s'aprova l'ús obligatori, tothom l'haurà de dur a les PAU. I es podrà multar per no portar-la.