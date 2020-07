En algunes aules els alumnes han decidit si es deixaven o no la mascareta posada. nebridi aróztegui En algunes aules els alumnes han decidit si es deixaven o no la mascareta posada.

Confusió als centres sobre l'ús o no de mascaretes a l'aula

T. R.

07.07.2020 | 20:41

Aquestes proves atípiques d'accés a la universitat també passaran a la història per l'obligatorietat de l'ús de mascaretes com a eina bàsica per evitar la propagació del coronavirus. Però el desconcert i la confusió sobre la necessitat de dur protecció o no a dins de l'aula, un...