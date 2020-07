La comissió sobre les multes, aquesta tarda

Reunió del regidor de Seguretat i dels cossos policials al maig d'aquest any.

Reunió del regidor de Seguretat i dels cossos policials al maig d'aquest any.

Laura Hernández

07.07.2020 | 20:41

La Masia Freixa acull aquesta tarda, a partir de les 18 hores, la sessió extraordinària de la Comissió de Transparència que debatrà la polèmica desaparició temporal de les multes contra dos veïns de Can Roca que van ser sancionats per incomplir el desconfinament.

L'oposició havia formulat preguntes sobre l'incident al ple ordinari del mes de juny, sense rebre resposta per part del govern. El gest, i el tó irònic del regidor de seguretat Xavier F. Rivero, van provocar dimarts passat la reacció dels grups municipals, que van decidir forçar la convocatòria d'una comissió informativa on el govern és veiés obligat a donar explicacions.

La sessió serà aquesta tarda i la gran incògnita és si totes les persones citades per la presidència de la comissió assistiran. En el torn rotatori la presidència de la Comissió de Transparència l'exerceix el regidor socialista Javier García. a la llista de les persones citades a comparèixer hi ha l'alcalde i diferents companys de govern, entre ells el regidor de seguretat. També el superintendent de la Policia Municipal i el sotsinspector que va gestionar la tramitació de les sancions. El sindicat policial SPL-CME, que també ha estat convocat, ha confirmat la presència de dos representants.

La comissió posarà avui sobre la taula de debat un episodi que ha tensat la relació institucional entre el govern i l'oposició, i especialment entre Tot per Terrassa i el PSC, fins al punt de trencar-se la confiança institucional. Dimarts de la passada setmana semblava que s'havia reconduït la situació, però l'episodi del ple va tornar a tensar el clima polític.

A la sessió d'avui es debatrà la desaparició temporal dels atestats, després que l'alcalde publiqués en xarxes que s'ho miraria en resposta a les queixes dels veïns en xarxes socials.

L'oposició preguntarà també per la carta publicada pels denunciats acusant dos regidors socialistes d'haver difamat l'alcalde en una reunió al mes de febrer. El PSC, que sempre ha negat els fets, atribueix la carta a una venjança per haver investigat la desaparició de les denúncies. Els grups municipals volen saber a què respon l'acusació i per què la carta estava al despatx del regidor de seguretat dues setmanes abans de ser publicada.