Campanya de donació de sang, divendres al centre cívic President Macià

08.07.2020 | 18:06

L'Ajuntament de Terrassa se suma al conjunt de municipis que han ofert espais públics al Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST) per garantir les donacions de sang durant el període de vacances. El Consistori ha cedit al BST el centre cívic President Macià (rambla Francesc Macià, 189, al barri de Sant Pere Nord) per a una jornada de donació. La jornada es desenvoluparà divendres, de 10 a 15 h i de 17 a 20 h. Per participar-hi, cal demanar cita a través del web www.donarsang.gencat.cat.