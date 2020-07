Un bus es queda tirat al mig del carrer de Sant Antoni

08.07.2020 | 16:02

Un bus de Tmesa s'ha quedat tirat avui dimecres, cap a quarts de tres de la tarda, al carrer de Sant Antoni, provocant el col·lapse de la via, que ha obligat la Policia Local a tallar-la durant mitja hora. La denúncia l'ha fet a aquest diari un resident d'aquest carrer, qui es queixa que "els veïns fa molts anys que denunciem el soroll i el fum en aquest carrer i l'Ajuntament sempre ens dóna llargues". El veí, que assegura que l'incident és fruit de "fer passar moltes línies de bus per un carrer tan estret", demana que "després de tants anys, potser tocaria donar el relleu al carrer de Sant Antoni i desviar el pas dels autobusos per un carrer més ample, encara que hagin de canviar sentits de circulació".