Un terrat s'esfondra sobre un bar pel pes d'una piscina desmuntable

Josep Cadalso

06.07.2020 | 19:04

El Bar Trebol, ubicat al carrer del Doctor Salvà cantonada amb Marconi, va patir greus desperfectes com a conseqüència de l'esfondrament de la terrassa d'un habitatge situat al pis superior a primera hora del matí del dissabte. La causa del sinistre, que va tenir lloc por després de les set del matí, va ser el sobrepès d'una piscina desmuntable instal·lada a la terrassa de l'habitatge. Malgrat l'aparatositat de l'incident, només es van produir importants danys materials però no sobre les persones. En aquells moments només es trobava al bar el propietari de l'establiment, que va patir ferides lleus en una cama, a causa de l'impacte del material caigut. Segons diverses fonts consultades, l'amo del bar va sentir un soroll procedent d'una sala de billar. I quan va obrir la porta per veure de què es tractava, es va produir l'ensorrament de la terrassa sobre el seu establiment. Afortunadament només va patir ferides de poca importància. Era l'única persona que es trobava en aquells moments en el recinte, el que va evitar conseqüències més greus.

Al lloc dels fets es van traslladar dotacions de Bombers, dels serveis d'emergències i policials. Un arquitecte municipal va inspeccionar la finca, que va quedar precintada fins que es faci un estudi de l'estat de la seva estructura.

Aquest incident ha posat d'actualitat el perill que significa la instal·lació d'aquestes piscines en terrasses i balcons, una pràctica que s'ha incrementat darrerament. L'Ajuntament de Terrassa ha advertit dels riscos que comporta el pes i la sobrecàrrega que aquestes piscines poden tenir sobre l'estructura dels edificis. "Per evitar accidents, els arquitectes i professionals aconsellen a totes aquelles persones que vulguin instal·lar en el seu habitatge una piscina de plàstic o altre material similar, que consultin amb experts i especialistes, per conèixer el pes màxim que és capaç d'aguantar l'estructura de l'habitatge", ha recordat l'administració municipal en un comunicat. De fet, el pes de la piscina (d'uns dotze metres quadrats) d'aquest edifici excedia de forma molt notable el pes permès.

Carles Caballero, regidor d'Urbanisme, ha recordat també que la instal·lació d'aquest tipus de piscina requereix "la tramitació d'una llicència d'obra menor. Un tècnic ha d'avaluar la resistència de l'estructura. Portar un control és complicat, però intensificarem la campanya informativa i estudiarem les accions que podem emprendre", ha manifestat.