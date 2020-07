El PSC veu una "represàlia" que l'oposició quedi fora del CST

L. H.

06.07.2020 | 19:04

No o hi ha treva en la guerra oberta entre Tot per Terrassa i PSC o entre govern i oposició, segons l'episodi. En aquesta ocasió, el problema esquitxa al Consorci Sanitari de Terrassa, que la passada setmana ha renovat el seu consell de govern i anunciava la incorporació a la presidència de Jordi Labòria.

Els socialistes atribueixen a "una represàlia de l'equip de govern" que l'oposició hagi quedat fora de l'òrgan de govern del CST i qüestionen l'elecció de Jordi Labòria com a president a l'entendre que la seva figura polititza el càrrec.

El grup municipal del PSC critica que el govern canvii de criteri i ara no cedeixi a l'oposició una de les dues places al consell de govern del CST per representants de l'Ajuntament de Terrassa. Recorden que Jordi Ballart va permetre durant el seu primer mandat com alcalde del PSC la presència de l'oposició i que, fa quatre anys, ERC va exigir incorporar-se a l'òrgan de govern del PSC "i nosaltres ho vam acceptar. Ara ells canvien d'opinió", diu la regidora socialista Eva Candela, que retreu als republicans que "no hagin estat capaços d'argumentar "la decisió.

Els socialistes estan convençuts que l'exclusió respon a un acte de "represalia" del govern per les tensions dels darrers dies. Explica que, a la reunió per explicar els canvis al consell de govern del CST, el tinent d'alcalde d'ERC Isaac Albert va atribuir la decisió a "que en aquests moments no hi ha un clima de confiança perquè l'alcalde cedeixi el càrrec ja que tant el PSC, com Ciutadans, com Junts per Terrassa van demanar la convocatòria de la Comissió de Transparència per l'afer de les mules extraviades", afirmen des del PSC.

indignació

L'oposició va reaccionar indignada dilluns a la negativa del govern a respondre a les seves preguntes sobre les multes a dos veïns de Can Roca, temporalment desaparegudes de les oficines municipals. PSC. Ciutadans i JxTerrassa van decidir convocar la comissió de Transparència, presidida per un socialista, i forçar d'aquesta manera a l'executiu i als protagonistes de l'episodi a donar explicacions. La cita és dimecres a les 6 de la tarda.

La polèmica s'arrossega de fa setmanes, tot i els esforços del Govern per tancar el tema i restituir el clima polític. La setmana passada, després de diverses reunions i gestos per part de l'executiu de Jordi Ballart, aquest va donar el tema per tancat i la confiança institucional restablerta.

Però dilluns la resposta del regidor de Seguretat Xavier Fernández Rivero a l'oposició, acompanyada d'un to sarcàstic, va fer saltar el clima pels aires.

El polític no va contestar a les preguntes de l'oposició i va agrair fins a dues vegades amb ironia al regidor socialista Marc Armengol unes disculpes que aquest reiteradament va negar.

politització

La crítica dels socialistes van dirigides també a l'elecció de Jordi Labòria com a nou president del CST, en substitució d'Eusebi Cima, que deixa el càrrec. El PSC qüestiona "la politització que fa el govern de la Generalitat i el govern municipal de la figura de la presidència", donar que Labòria "és militant de Moviment d'Esquerres, la coalició que governa amb ERC l'Ajuntament de Terrassa". Els socialistes diuen "respectar profundament" la trajectòria política de Jordi Labòria, que ha dedicat més de trenta anys a la gestió pública com a regidor a l'Ajuntament de Terrassa i com a diputat i vicepresident de la Diputació de Barcelona. El seu nomenament, diuen, "va contra les proclames que TxT i ERC anunciaven tot just fa un any de renovació, canvi i nova política".w