Normalitat al primer dia de la selectivitat de la Covid-19 a Terrassa

La crisi del coronavirus

T. R.

07.07.2020 | 11:45

En circumstàncies excepcionals però amb els mateixos nervis de sempre a les nou del matí i amb un primer examen de llengua i literatura castellana un miler d'estudiants han començat avui les proves de selectivitat a cinc centres de Terrassa. La ciutat torna a acollir els exàmens deu anys després que es traslladessin a la UAB. L'última vegada va ser al Campus Professional de Vallparadís Universitari.

Els alumnes s'enfronten a una de les situacions més estranyes que han viscut les proves d'accés a la Universitat (PAU) respectant distàncies de seguretat, evitant les aglomeracions (tot i que a les entrades dels centres hi ha ia moltes els grups d'alumnes i professors) i portant màscares als accesos.

Els alumnes agraeixen no haver de dur la mascareta durant la prova i que els hagués provocat més estrès. "Tenia por de fer l'examen amb protecció perquè se m'entelen les ulleres" diu la Marta Gotés de l'Escola Montcau la Mola. En canvi en una altra aula un company seu, el Martí Muñoz s'ha examinat amb mascareta.

Tots han coincidit en valorar com a fàcil i assequible aquest primer examen on el Lazarillo i les xarxes socials han estat els protagonistes de la redacció.

Per primer cop, les proves d'accés a la Universitat duren quatre dies, i no tres, perquè ha calgut fer una nova distribució de les franges horàries dels exàmens i separar els alumnes en més aules per evitar aglomeracions.

Els mestres acompanyants han trobat a faltar aules per descansar a l'interior del Campus de la UPC.