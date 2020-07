L'ESEIAAT acollirà un simposi dedicat a la propera generació de científics i enginyers espacials

07.07.2020 | 11:32

-a Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha estat seleccionada per organitzar el 4t Symposium on Space Educational Activities (SSEA) la primavera del 2021. Serà la primera vegada que aquest simposi, promogut per l'Agència Espacial Europea (ESA), se celebri a Espanya. L'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) participarà activament en l'esdeveniment, que portarà a la ciutat de Barcelona uns 300 estudiants, educadors i professionals de tot el món. El Chairman de l'esdeveniment és el professor de l'ESEIAAT Miquel Sureda.