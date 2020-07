La jutge no fa cas a la Fiscalia i avala el 100.2 de Rull

07.07.2020 | 17:31

La jutge ha rebutjat el recurs de la Fiscalia i ha avalat l'aplicació de l'article 100.2 a l'exconseller terrassenc Josep Rull, de manera que totes les sortides laborals acordades per la Generalitat compten ja amb permís judicial.

L'aval a les sortides laborals de Rull, acordat per la titular de jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya, es produeix un cop la presons on compleixen pena els nou presos del procés han proposat a la Generalitat que concedeixi a tots ells el tercer grau, un règim de semi-llibertat en què ja no cal el 100.2 per sortir de presó per a treballar, exercir voluntariat o tenir cura a familiars dependents.