Com un museu de la cultura popular egarenca

Santi Palos

06.07.2020 | 19:04

Faltaven pocs minuts per les deu del matí de diumenge, hora d'obertura de la "Exposició de la Cultura Popular de la Festa Major", i ja hi havia gent esperant-se davant de la porta del Recinte Firal. Quan aquesta es va obrir, i el vice president de la Coordinadora de Grups de Cultura Popular i Tradicional de Terrassa, Artur Moncal, va donar la benvinguda a la mitja dotzena de primers visitants que, després de passar pel control de seguretat (amb presa de la temperatura, comprovació que tothom qui entri porti mascareta, i que l'aforament no superi les tres-centes persones), es trobaven, amb "L' estapera" de música de fons, a dins d'un veritable un museu de la cultura popular terrassenca. Uns quaranta grups, tots els de la Coordinadora, hi són representats, cadascun amb un espai i una escenografia (que fa un inesperat i encertat ús de maniquns per tal de mostra el vestuari), amb el seu attrezzo i el seu joc de llums particulars, i un dibuix al·legòric de l' Anna Clariana.

Hi havia ganes de veure l'exposició, i de viure l'única proposta no virtual de la Festa Major, i ja a primera hora del matí l'afluència de públic, amb moltes famílies amb nens, va ser constant, i així va seguir tot el cap de setmana. Per molts visitants, l'exposició és una oportunitat única de veure les figures quietes, de poder fixar-se en tots els seus detalls. I de conèixer la importància i sobretot la diversitat de la cultura popular a la nostra ciutat, "que està sent un descobriment pel públic. Molta gent no sabia, per exemple, que a Terrassa hi ha una Agrupació de Pessebristes, o una entitat dedicada a explicar contes".

Si se segueix l'itinerari marcat a terra amb empremtes d'espardenya, el viatge per la cultura popular comença amb la Pâjara. Al llarg de la paret del cantó esquerra, tots els Capgrossos, ordenats cronològicament d'esquerra a dretai amb el seu nom. Des del primer, de l'any 1982, "Giorgio el perruquer, Jordi Labòria, un dels impulsors de la nova Festa Major" fins al d'aquest any, que simbolitza els col·lectius sanitaris. Per darrere, més alts, els vigilen els diversos nans.

Aquest és un dels espais en què el públic més s'hi atura, com també el que presenta les vuit figures del Grup de Geganters de Terrassa. I molt vist és el plafó que presenta fotografies històriques, algunes molt antigues, dels 170 anys dels Gegants Vells, i dels 70 dels Nous. Uns metres més enllà, una altra figura impressionant, l'Àliga. "Animo als terrassencs a què vinguin a gaudir de la cultura popular", afirma Moncal. I als grups que no hi són perquè no formen part de la Coordinadora, "que s'hi afegeixen".