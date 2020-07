Xavi Coral tornarà a presentar el "Telenotícies" de TV3

Televisió

06.07.2020 | 12:03

El periodista de Terrassa Xavi Coral deixarà la corresponsalia de Brussel·les per presentar el "TN Migdia" a partir del setembre. L'egarenc substituirà a Carles Prats que passarà a conduir el programa de documentals "Sense ficció", dirigit per la periodista Montse Armengou.

Xavi Coral va marxar de Terrassa per assumir la corresponsalia de Brussel·les per un temps de 4 anys i complert aquest període ara li toca tornar a la redacció, a Sant Joan Despí. "Aquests quatre anys m'han passat volant. Vaig deixar el 'TN Migdia' fa 11 anys i ara hi tornaré", ens comenta. Amb tot, el juliol del 2017 va exercir la funció de presentador del "Telenotícies" de manera temporal, coincidint amb les vacances d'estiu de Toni Cruanyes.