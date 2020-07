El PSC vol tots els números de la Festa Major

06.07.2020 | 19:25

El grup municipal del PSC ha demanat al Govern municipal un aclariment del cost de la Festa Major. Vol conèixer el detall de les despeses, ja que considera "desorbitada" la partida de 80 mil euros per una festa virtual, quan les edicions anteriors tenien un pressupost de 400 mil "i no 600.000 com s'ha manifestat reiteradament i confusa des del consistori". El PSC creu que cal "la màxima transparència en les xifres, i per això ha demanat una relació detallada de la despesa i una rectificació de les xifres donades". També denuncia la falta de participació en la seva elaboració, ja que aquesta ha estat la primera vegada que no s'ha reunit abans de la Festa ni la Comissió de Cultura Popular i Festes ni el Consell Municipal de Cultura.