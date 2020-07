La finca on es va esfondrar el sostre per una piscina desmuntable està precintada

06.07.2020 | 16:40

Aquest dissabte va cedir un sostre a una finca del carrer Salvà com a conseqüència de l'excés de pes provocat per una piscina desmuntable. La piscina estava a una terrassa, el sostre ha col—lapsat i ha caigut al bar Trebol. S'han desplaçat al llocs dels fets equips d'emergència, policia i bombers, que han confirmat que no s'han produït ferits.

Malgrat l'aparatositat de l'incident, només es van produir importants danys materials però no sobre les persones. En aquells moments només es trobava al bar el propietari de l'establiment, que va patir ferides lleus en una cama, a causa de l'impacte del material caigut.

De fet, el pes de la piscina (d'uns dotze metres quadrats) d'aquest edifici excedia de forma molt notable el pes permès.