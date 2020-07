Magnífic 3 de 10 Confinat de Minyons

| Video

05.07.2020 | 17:45

La colla Minyons de Terrassa no ha volgut ser aliena a la celebració de la Festa Major Confinada i ha publicat un magnífic muntatge audiovisual carregant un 3 de 10; el 3 de 10 Confinat. Membres de la colla als seus domicilis han muntat la soca, el folre, les manilles, el tronc i el pom de dalt, formant finalment el 3 de 10, el castell mític que per primera vegada a l'historia va descarregar la colla terrassenca. Avui, també per primera vegada a la història, Minyons 'ha carregat, virtualment. No us ho perdeu, el vídeo val molt la pena!