Posar ordre i eliminar els mobles vells

03.07.2020 | 20:03

Primer va ser la neteja de tots els racons de la casa i després la dèria per endreçar calaixos, armaris, prestatges... El confinament va despertar en molts el desig de tenir-ho tot en ordre i així ho van posar en pràctica molts. Aquesta posta a punt general va fer que molts paressin atenció, de pas, en l'estat dels seus mobles, electrodomèstics i altres equipaments de la llar. La pandèmia ha estat una oportunitat per canviar mobles i substituir-los. Però les deixalleries de Can Barba i Can Casanoves han estat tancades els mesos de confinament. I és ara quan els terrassencs aprofiten per treure al carrer mobles, matalassos i altres estris vells que han decidit descartar, seguint les pautes, horari i dies de recollida que estableix la normativa municipal de la regidoria de medi ambient. Dades facilitades per l'Ajuntament ens indiquen que les deixalleries al maig van registrar 305.130 entrades a Can Barba i 31.100 a Can Casanoves i al juny, 433.140 i 55.100 respectivament. Aquest primer semestre hi ha hagut 2.027.000 entrades de voluminosos (entre industrials i particulars) a les deixalleries, unes 300 mil menys que al 2019.