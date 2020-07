Pagar amb targeta, per por al contagi

04.07.2020 | 04:00

Una altra de les tendències que ha canviat amb el consumidor post-covid és el sistema de pagament. Segons dades del banc mòbil N26 la retirada d'efectiu va caure un 68% durant el mes de març a tot l'Estat. De fet, és la primera crisi en què la demanda d'efectiu disminueix en lloc d'augmentar. Així, pagar amb targeta és la modalitat preferida dels consumidors i un dels motius principals és la por al contagi. Fins i tot, algunes entitats bancàries han ampliat el límit màxim de compra als 50 euros per no haver d'introduir la contrasenya i utilitzar només el contactless. "Aquesta tendència de no tocar diners i comprar amb targeta o amb altres mitjans de pagament mòbil com el bizzum també beneficia les botigues perquè està demostrat que no comptar en efectiu incrementa el grau d'impulsivitat de les compres i augmenta la despesa mitjana de cada ocasió de compra", afirma Juan Carlos Gázquez-Abad, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.