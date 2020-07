El nou tipus de consum que ha portat la pandèmia 

Les botigues de reformes com Fontgas reben aquests dies més clients després de l'aturada per la pandèmia.

Les botigues de reformes com Fontgas reben aquests dies més clients després de l'aturada per la pandèmia. nebridi aróztegui

Teresa Romero

03.07.2020 | 20:03

Primer va ser la histèria social, l'acaparament de productes bàsics davant l'emergència de l'estat d'alarma de la Covid-19. Els carros plens de menjar i els prestatges dels supermercats buits. La febre per acumular paper higiènic, gels hidroalcohòlics, guants o mascaretes. I l'obsessió pels productes de neteja. O també per la farina i el llevat per fer pastissos.

Un cop superat l'estat d'alarma, la "nova normalitat" ha posat al descobert un nou tipus de consum molt més controlat, que s'ha adaptat a les circumstàncies. La radiografia del consumidor post-Covid coincideix a destacar aquella persona que té menys por a comprar per internet, és més sensible als productes de proximitat, selecciona amb un consum més conscient i sostenible, visita les botigues de barri per fugir de les aglomeracions i utilitza el whatsapp per fer els encàrrecs del que busca.

Però, sobretot, ha redescobert la seva llar, ha tingut temps per observar el seu estat i pensar en com transformar-la i fer-la més acollidora. Aprecia més el valor de tenir una llar ben arreglada, amb més comoditats.

l'estalvi durant el confinament

Ara, en lloc de centrar la despesa en sortides d'oci, amb l'aturada cultural, inverteixen en millores a l'entorn domèstic. Molts han aprofitat l'estalvi del confinament (si l'economia familiar els ho permet i no han patit retallades de sou) per renovar el matalàs; per canviar el forn i fer millors pastissos o per estrenar nevera i poder fer gelats casolans. D'altres han vist despertar el seu in-terès per les plantes i per posar més verd a les terrasses o a l'interior i, sobretot, s'han iniciat en el teletreball i han equipat un espai de la casa com a oficina. La necessitat de comunicar-se ha disparat les vendes de webcams i els més tecnològics s'han comprat consoles per matar el temps amb els videojocs.

la compra en línia, a l'alça

Les necessitats dels consumidors estan canviant i el comportament digital també. Es demanen més serveis online, l'usuari ha assumit el rol digital i amb la pandèmia encara més. El consumidor post-confinament no té por a la compra online. Fins i tot un sector de la població de més edat ha perdut la desconfiança i la inseguretat que li generava el comerç electrònic i ha pogut comprovar la comoditat de rebre els articles a casa, segons destaca Nieves Soler, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

El billioner, l'última tendència

Potenciat pel confinament i la crisi sanitària, aquesta primavera s'ha instaurat a Espanya un nou tipus de comprador que rep el nom de "billioner", perfil que ha posat de moda el buscador global de txollos Billionhands. Es tracta d'un usuari d'internet o comprador selectiu i intel·ligent que es dedica a la recerca de descomptes i, sobretot, cerca la millor relació qualitat-preu.

Les seves decisions de compra van unides a una major preocupació per la sostenibilitat, la capacitat de disposar de més informació d'un producte i la satisfacció que produeix trobar i comprar una autèntica ganga.

Aposta per la botiga de barri

El consumidor postpandèmia no només compra per internet: Es manté una doble vessant de consum, en línia i presencial. "Es segueix comprant en línia perquè la gent té por encara d'anar a les grans superfícies. Això està impulsant el petit comerç de proximitat, que ofereix un producte de qualitat, a un preu raonable, i no té les aglomeracions de gent dels súpers i centres comercial", explica Ana Isabel Jiménez Zarco, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

Un estudi de comportament del consumidor, realitzat per l'Observatorio Cetelem Estacional indica que el 48% dels enquestats es decanta per les botigues de proximitat com a opció favorita per les seves compres. Quan a tipus de productes prefereixen les botigues de barri per la compra d'alimentació (70,6%), productes de bellesa (38,9%), moda i calçat (35,8%) i decoració de la llar (28%).

més productes de proximitat

L'alimentació és una altra de les preocupacions d'aquest consumidor, que vol omplir la cistella de la compra amb més aliments de proximitat. Té més sensibilitat per les fruites i verdures de Km0 i compra al detall a les parades del mercat o a les fruiteries del seu barri, tenint en compte aquesta aposta pel comerç de proximitat i no tant per les grans superfícies per evitar les cues i aglomeracions. Aquest consumidor se sent solidari amb aquells comerços locals que pateixen la pandèmia.

renovar la llar

Després d'haver estat tants dies confinat a casa el consumidor post-covid ha parat atenció a l'estat dels mobles, les parets, els electrodomèstics, el pati... Establiments com Fontgas reben aquests dies un major nombre de clients interessats a fer alguns canvis a la llar. "Actualment ens visiten majoritàriament els industrials però també hem notat un gran increment de clients particulars després de les reformes", comenta Jordi Andreu, de la secció d'electrodomèstics d'aquest establiment de reformes i subministres d'instal·lacions ubicat al polígon industrial de Can Petit. "Després del confinament per l'estat d'alarma els clients segueixen venint a comprar, pressupostar i fer els seus projectes de cuina i de banys que van deixar aturats", afegeix.

la casa és l'oficina

Molts terrassencs també s'han iniciat en el teletreball i han hagut de readaptar algun espai de la casa com a oficina. Amb taules, cadires adaptades, impressores i la tecnologia que han pogut aconseguir.

temps de canviar el matalàs

Una altra de les tendències, sobretot entre els terrassencs que no marxaran de vacances aquest estiu, és la de millorar la zona de descans. "Hem notat que els compradors que entren a la botiga, a l'haver estat més temps tancats a casa, s'han adonat del desgast del matalàs o dels coixins i volen canviar-los. Hi ha més demanda de coixins cervicals", explica Núria Martínez, propietària de Matalasseria Martínez.

Juny i juliol són els mesos de canvis de domicili i de reformes."La nostra percepció és que la paga extra es destinarà més, amb aquesta pandèmia, a inversions a la casa", afegeix la Núria Martínez.

Respecte al suport al comerç local apunta que "als terrassencs no els agrada una ciutat aturada amb els comerços tancats, per això compren més a les tendes del barri".

estimar més les plantes

Una altra afició a l'alça en temps de pandèmia és decorar la llar amb plantes d'interior o d'exterior. "Quan vam començar a fer servei a domicili ens va sorprendre molt la demanda dels clients interessats en decorar la terrassa amb flors. I en el moment que vam obrir l'establiment amb cita prèvia això va ser una bogeria. Els vivers havien tancat per la Covid-19 i faltaven moltes flors de temporada, per això han estat tan buscades. A més ens hem trobat amb gent que mai havia tingut plantes però que ara li ha despertat l'interès i vol posar una mica de verd a la seva llar o que vol treure partit a uns espais exteriors que no utilitzava", descriu la Mari Àngels Rodríguez, responsable del Garden Centre de Jardineria. "També hem vist clients que han volgut treure partit a un balcó, o una terrassa que fins ara no coneixien per poder gaudir dels pocs metres exteriors de la casa", afegeix. L'hort urbà també ha tingut una revifada amb aquesta pandèmia.

el consumidor de moda canvia?

La compra online modificarà els hàbits) Molta gent ha aprofitat la reobertura de les botigues com una manera de sortir i gaudir de la compra física. "El consumidor utilitza la visita a les botigues com una manera d'obtenir un valor no funcional, sinó més aviat relacional, hedònic o de distracció", concreta la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Ana I. Jiménez Zarco.