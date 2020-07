Marta Bustos assegura que els seus ulls evolucionen bé, tot i que lentament

04.07.2020 | 11:32

La terrassenca Marta Bustos, que va patir a començaments de juny un accident amb sosa càustica que li va cremar cara i ulls, explica a les seves xarxes socials que evoluciona favorablement de les seves ferides. L'accident li va provocar cremades molt greus que van fer témer per les seves facultats visuals. En un post anterior va explicar que els metges, tot i la gravetat de les lesions, li van dir que existeix la possibilitat que recuperi una part de la seva visió.

En aquests moments, segons explica ella mateixa, el tractament està encara en una fase de control de danys.

"Aquesta setmana l'he passat pràcticament a l'hospital: dimecres tenia hora pel tema del nas (que és molt molest, però greu) i dimarts i dijous vaig tenir cita amb dos doctors de la vista". Diu que les dues visites van ser positives, que li van ajustar la medicació per controlar la pressió a un dels seus ulls, el que que té més lesionat, i que ja comença a identificar el dolor que provoca el perillós augment de la pressió. "L'altra part positiva és que han vist regeneració a l'ull que encara no s'esperaven, fins i tot al que tinc pitjor. El que busquem, a més de l'estabilitat de la pressió, és que no hi hagi teixit en descomposició i que no s'infecti".

Ja li han retirat els punts que li aguantaven les membranes amniòtiques i dilluns li faran un seguiment de l'evolució dels ulls sense les membranes. "cada dia és un petit pas de bebè, però sembla que són passos en la direcció correcta. No ho negaré, és dur, però tot l'amor que estic rebent ho fa molt més fàcil".

Marta i la seva família van inicia fa algunes setmanes una campanya de recaptació de fons per fer front al tractament mèdic que la sosa càustica va provocar a la seva cara, especialment als ulls. La família es va plantejar recaptar inicialment 75 mil euros, però es van superar àmpliament, arribant fins els 250 mil euros. A les xarxes socials, els promotors de la campanya van dir que si després dels tractaments que ha de rebre la Marta sobren diners, els destinarien a ajudar qu estigués en situació similar a la Marta.