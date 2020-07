La Generalitat confina novament la comarca del Segrià pels brots de Covid-19

04.07.2020 | 10:59

El comitè tècnic del PROCICAT s'ha reunit d'urgència aquest matí al Palau de la Generalitat i ha decidit tornar a confinar la comarca lleidatana del Segrià. La mesura es pren com a conseqüència dels diversos brots detectats a la zona. Divendres es va informar que hi ha detectats 4.030 casos i el confinament al Segrià entrarà en vigor a les 12 de la nit d'avui dissabte.

Queda, per tant, prohibida l'entrada i sortida de persones a la comarca del Segrià i es prohibeixen explícitament les reunions de més de 10 persones. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit que es desplegaran forces policials amb 25 dispositius de control amb uns 200 agents per vigilar la comarca. El president de la Generalitat, Joaquim Torra, ha dit que s'han donat instruccions a les policies locals per imposar sancions a qui no respecti el confinament.