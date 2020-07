La febre per comprar piscines desmuntables esgota els stocks

T. R.

03.07.2020 | 20:03

Les restriccions d'aforament o la por a les aglomeracions a les piscines comunitàries o a les platges, a més de les altes temperatures dels últims dies, ha disparat una nova afició: instal·lar una piscina domèstica a casa per refrescar-se tota la família. Aquesta febre per les piscines desmuntables i inflables ha disparat les vendes fins a esgotar existències a tots els comerços i grans superfícies. Les empreses del sector es troben desbordades davant tal avalantxa de peticions.

La Covid-19 passarà a la història per haver provocat problemes d'abastament de productes bàsics i ara, per afegit a aquesta llista del paper higiènic, la farina, les mascaretes, els desinfectants o els guants, també les piscines desmuntables.

Aquests dies és realment complicat trobar aquest article tant presencialment com per internet. "Van molt buscades. Tal com entren se les emporten. Hi ha tal obsessió per trobar-ne que els clients s'emporten la piscina que hi hagi a l'establiment en aquell moment, al preu que sigui: de 300 euros o de 1.500. És una bogeria, similar al que va passar amb el paper higiènic", ens informa el director del punt de venda a Terrassa d'una cadena de supermercats.

El fantasma sempre present del possible contagi del coronavirus, han fet que moltes famílies hagin optat per un pla B per a aquest estiu d'emportar-se la piscina a casa. I aquesta decisió generalitzada està provocant que s'estiguin exhaurint els stocks. "La gent té por a les possibles restriccions, es vol preparar per si ha de tornar a quedar-se confinada a casa i si al març va esgotar la farina per fer pastissos o pa ara busca desesperadament una piscina per portar l'estiu a casa", descriu el director del centre comercial.

Les més buscades són les tubulars, però també es compren les inflables, més pensades per als menuts, tot i que hi ha famílies sense fills o parelles joves per refrescar-se els dies de canícula.

Cal seguir uns consells de seguretat i higiene. Hi ha tot tipus de complements pel seu manteniment, com filtres, kits per mesurar les condicions higièniques de l'aigua, aplicadors de clor i anti algues o netejadors mecànics de fons quan es tracta de grans estructures.

Però és important rebre assessorament d'un expert. Consumidors, arquitectes tècnics i administradors de finques demanen extremar les precaucions i consultar els professionals competents abans d'instal·lar les piscines desmuntables en espais inadequats de la casa. Així es fan ressò des de Fabra Finques de Terrassa, que aquests dies comparteix informacions sobre alertes i riscos a les xarxes socials.

el risc del pes en les terrasses

Arran de l'ensorrament en un habitatge d'Elda (Alacant) pel sobrepès d'una piscina de plàstic la Confederación de Consumidores y Usuarios, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España i el Consejo General de los Colegios de Administradores de Fincas de España demanen amb urgència extremar les precaucions. Destaquen la importància de seguir un criteri tècnic a l'hora de triar la ubicació.

"La col·locació indeguda en llocs no aptes pot deixar sense efecte les assegurances contractades perquè no cobreix aquest tipus de contingències, havent d'assumir els danys soferts en l'habitatge, així com els causats a tercers", informa la Confederació de Consumidors. "Des de CECU considerem que l'etiquetatge i instruccions d'ús d'aquests productes, tenint en compte els últims accidents produïts, hauria d'advertir amb major èmfasi el perill que suposa la seva ubicació sense control o assessorament tècnic previ".

L'Organització de Consumidors i Usuaris, per la seva banda, recomana instal·lar la piscina portàtil en un jardí, però si és de grans dimensions alerta que mai sigui en una terrassa, perquè no està dissenyada per suportar la càrrega de l'aigua i els banyistes. "El lloc ideal és el jardí, lluny de cables elèctrics. El forjat d'una terrassa està pensat per suportar un pes de 200 kg/m2, que equival al d'una piscina de 20 cm de profunditat. I s'ha de sumar el pes dels nens i dels adults", alerten des de l'OCU.