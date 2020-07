Un estiu de hip hop al pati

text: santi palos fotO: lluís clotet

03.07.2020 | 20:03

a cultura del hip hop té a Terrassa una llarga història de presències en les accions institucionals adreçades al jovent. A la dècada de 1980, quan aquí encara feia olor d'estrena, d'estranya alternativa al rock i al punk, l'artista Kiku Mistu, que havia tingut contacte amb Henry Chalfant, el mític fotògraf del graffiti i el break dance a Nova York, a hores d'ara ja un octogenari, la va fer entrar i la va explicar a Baumann Servei Jove. Dimarts passat, Lucas Vico "Levico" explicava, en una aula de l'institut Ègara de Can Parellada, que el graffiti és la creació humana artística més antiga que es coneix, perquè els homes prehistòrics ja pintaven a les parets, però que, tal com l'entenem avui en dia, la seva història (profusament documentada als llibres que havia portat) té uns quaranta anys, i el seu sorgiment "no s'entén sense la cultura de bandes de Nova York. Amb els graffitis marcaven el seu territori. La creació de l'aerosol va ser molt important, perquè permet una forma molt neta de pintar, el control del traç, possibilitats d'expressió increïbles, i pintar i pirar-te ràpid".

cada dia, una sessió especial

L' escoltaven, amb molt interès, Irene, Elena, Iván i Basilio, tots de 14 anys, assistents al primer dia del Casal Hip Hop, una iniciativa de l'Ajuntament que ofereix, de dimecres a dissabte, a les tardes, activitats relacionades amb aquesta cultura. Amb assistència lliure i gratuïta per a tots els joves que vulguin anar-hi. Sense reserva prèvia, amb l'única limitació de places que la imposada per la pandèmia , és a dir, un màxim deu nens per adult.

"Volem fugir del concepte de pati obert, de pàrquing d'adolescents, i que cada dia sigui una sessió especial, que els participants es puguin endur un aprenentatge de cada branca de la cultura hip hop", ens explica el coordinador del Casal, Santi Kovitch, mentre punxa la música que acompanya la pràctica de graffitis. "Intentem que tinguin aquesta opció extraescolar gratuïta, que és una oportunitat d'assistir a tallers impartits per professionals de l'espectacle".

Si Levico imparteix tallers de graffiti i "street art", la reconeguda Bgirl MovieOne, del grup Lunaticks, farà el primer dijous i el primer dissabte de cada mes un taller de break dance, que Núria Juez també ensenyarà cada dimecres i divendres. Fede, selector i productor de Granada, vindrà la segona setmana de juliol a ensenyar "djiing". Bittha (Alba), dels grups Tribade i Ascensa Furore, i Joël (Fetitxe 13) s'encarreguen dels tallers d'escriptures de lletres i de freestyle (improvisació rapera amb les rimes).

Kovitch farà els tallers d' interpretació, i les sessions de cultura hip hop en general, els dies que no hi hagi cap convidat. Cantant, lletrista, membre del grup de rap Homes Llúdriga, i també psicòleg amb llarga experiència com a tallerista, Kovitch, de 27 años i de Palau-Solità, és el coordinador del Casal Hip Hop, la persona que hi és cada dia. El Casal l'imparteix Versembrant, una cooperativa pionera en les potencials educatives de la cultura hip hop. "Vaig contactar amb Pau Llonch, l'impulsor de Versembrant, i em va agradar molt el seu projecte, que ja hem fet a altres llocs, sempre amb la cultura hip hop com una eina de transformació."

Funcionar sense inscripcions prèvies és un risc, "però anirem anunciant als participants el que farem els dies següents. Això també ens permet un nivell de qualitat del que s'explica i del que es practica".

la connexió amb els altres

"Té mèrit que, en vacances, voluntàriament, torneu a l'institut. Jo no ho hauria fet si no m'obliguessin", va començar Levico reconeixent-ho a Irene, Elena, Iván i Basilio. "Si no hi són els professors, és diferent", li respongueren. I així va començar, a l'aula, gairebé una hora en què Levico, que pinta des que tenia la seva edat, va explicar el seu concepte de la creació artística, "que sempre implica connectar amb altres persones", el seu descobriment del break dance, després del graffiti i el rap "i el seu el potencial de connectar-nos". Van dialogar, també amb Kovitch i Núria, sobre el trap, sobre si el graffiti és "art o vandalisme".

Levico els fa, a la pissarra, una classe accelerada de lletres de graffiti. En acabar, els pregunta si volien provar-les de fer primer en un full de paper, o directament amb esprais a la paret. "A la paret!", responen els quatre. Minuts després eren al pati, pintant sobre grans suros recolzats a la paret. Petit incident inicial: a una noia li va anar una mica de pintura a la cua de l'ull. "Mira que sempre recalco que s'ha d'anar amb precaució amb l'esprai." Però a la farmaciola de l'institut van trobar amb què netejar-la i ràpidamen estaven els quatre descobrint els seus potencials artístics. "No pinta la mà, pinta el cos sencer", els diu Levico. I hi connecten i disfruten. Segurament vindran més dies al Casal Hip Hop.

L