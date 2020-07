04.07.2020 | 13:15

Ahir es va produir un espectacular accident al carrer Amposta de Terrassa, a la zona del Camp del Roure. A l'accident es van veure implicats dos turismes, un Seat Ateca, que va quedar bolcat sobre un costat amb el seu conductor atrapat i un Citroen Saxo al que no es van produir ferits.

No se saben les circumstàncies exactes de l'accident, però el conductor del Seat, que va quedar atrapat pel cinturó de seguretat a dintre del vehicle va haver de ser rescatat pels Bombers de la Generalitat que es van personar amb tres dotacions. El conductor atrapat va ser posteriorment atès pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM); havia estat víctima d'una hipoglucèmia, però no se sap si va ser abans o després de l'accident.

A les imatges del vídeo adjunt podem veure com els bombers col·loquen novament el cotxe sobre les seves quatre rodes després de treure el conductor i ser atès pels serveis d'emergència.