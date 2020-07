Entrades i sortides esglaonades als col·legis en el pròxim curs

Redacció

03.07.2020 | 20:03

El curs vinent 2020-21 les entrades i sortides dels centres escolars seran esglaonades, de la mateixa forma que les hores del pati. Pel que fa als menjadors, s'organitzaran a partir de grups estables i mantenint la distància entre grups, mentre que les famílies no podran accedir a les instal·lacions. Aquestes són algunes de les mesures principals del "Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia" que es va presentar ahir en un acte presidit pel conseller d'Educació, Josep Bargalló, acompanyat del director general de Centres Públics, Josep Garcia Cambray.

"Els alumnes no deixaran de fer sortides, excursions o colònies el curs vinent per culpa de la Covid-19", va manifestar Josep Bargalló, que va insistir que el curs 2020-21 "ha de ser un curs el més normal possible" i per això "es prendran les mesures sanitàries necessàries".

Bargalló va afegir que l'organització del pròxim curs es basarà en grups estables de convivència, grups d'alumnes i professors que estaran sempre junts i que es crearan en funció de cada centre. A més, va assegurar que "en cap cas" hi haurà ràtios per sobre de 25 i 30 alumnes.

Els grups estables "seran la unitat de treball lectiva, educativa i organitzativa que permetran la traçabilitat i prendre les mesures oportunes d'aïllament en casos de contagis", va insistir Bargalló. El conseller va afegir que les famílies els fills de les quals comencin P3 al setembre "podran entrar a l'escola per acompanyar els nens", però al llarg del curs "només ho podran fer en casos molt concrets i quan el centre ho requereixi".

Sobre activitats com festivals de Nadal i d'altres celebracions, el conseller va afirmar que "es duran a terme amb les mesures de seguretat i amb capacitat modificada" que "podrà anar evolucionant segons la pandèmia", i es va mostrar "esperançat" que a l'abril, amb la celebració de Sant Jordi, "l'ocupació ja pugui ser normal".

Segons el pla, aprovat ahir pel Procicat, durant el curs serà necessari el rentat constant de mans, el distanciament i les mascaretes fora dels grups estables, i la ventilació de les aules. Per aquest motiu, tots els centres "disposaran dels elements d'higiene necessaris, com màscares de recanvi, gels de rentat de mans i termòmetres per si algú ho necessita", va assegurar el conseller.

Menjadors

Pel que fa als menjadors escolars, Bargalló va dir que "seguiran on ja funcionaven, així com les cantines que estaven en marxa", i va explicar que els alumnes menjaran segons els grups estables de convivència en una o diverses taules, sense distanciament físic, i amb una distància "almenys d'una cadira" entre grups. El document presentat ahir preveu d'altres mesures al menjador com que una sola persona serveixi l'aigua, i que l'amanida no estigui al centre de la taula, sinó que es serveixi alumne per alumne. En el cas que el menjador sigui insuficient, les aules "també poden funcionar com a menjador", el servei del qual previsiblement necessiti més monitors, "un cost que està previst i no implicarà que les famílies hagin de pagar més pel servei de menjador", va comentar el conseller.

Pel que fa a les activitats extraescolars que es duen a terme en horari de menjador, "es prioritzarà que siguin a l'aire lliure i amb l'ús de mascaretes en el cas que hi hagi més d'un grup estable utilitzant la instal·lació", va assenyalar Bargalló.

L'organització dels patis "serà per torns, en funció de les dimensions, seguint les normes de sanitat", i les entrades i sortides, "per evitar concentracions", es faran en intervals d'uns 10 minuts, en un procés que "en cap cas superarà la mitja hora" i que afectarà la seguretat viària, de manera que els ajuntaments hauran d'organitzar-la.

Sobre les matèries optatives a Secundària, Bargalló va manifestar que "no s'ha de deixar d'oferir una optativa si es poden prendre mesures" i va reconèixer que els centres que ofereixen "ESO, batxillerat i FP alhora tindran més dificultats organitzatives", però que "els acompanyarem des de la conselleria".

Amb les mesures estructurals que la Generalitat va presentar dilluns passat i les que es van presentar ahir, els centres educatius hauran d'elaborar el seu propi pla d'actuació abans del pròxim 23 de juliol, va recordar Bargalló.

Educació està negociant amb els sindicats com es concreta la dotació extra de 5.000 contractacions anunciada dilluns passat, unes dades que el conseller "espera tenir a principis de la setmana que ve", perquè cada centre pugui acabar de concretar el seu pla d'actuació.