Un Capgròs d'homenatge al col·lectiu sanitari obre la Festa Major

Santi Palos

03.07.2020 | 21:53

La Festa Major de Terrassa 2020 va començar ahir i va tenir els seus actes d'obertura; confinats, amb les limitacions de les mesures de prevenció que obliga la pandèmia, és a dir, reduïts al mínim, però mantenint l'esperit i la continuïtat de la tradició. A les sis de la tarda, al vestíbul de l'Ajuntament, Marc Galí i l'alcalde Jordi Ballart van fer l'Encesa del Ciri, com sempre però, això sí, amb mascareta. A les vuit del vespre, totes les esglésies la ciutat van fer repicar les seves campanes, anunciant l'inici de la Festa Major, també com sempre. I aquí s'acabava la normalitat. El Drac de Terrassa no va poder fer la inicial Baixada de la seva cova fins al Raval, i a les vuit del vespre un helicòpter va sobrevolar la ciutat portant una representació del seu esperit, i els seus desitjos d'una "bona Festa Major confinada".

L' orgull de ser de terrassa

L' autèntic Drac de Terrassa era al saló de plens de l'Ajuntament, que, convertit en un plató de televisió, va acollir aquest any, en substitució del Raval de Montserrat, i en un acte tancat al públic, la cerimònia d'inici. "Quin orgull ser egarenc", va dir Miki Núñez en el pregó, "que he dit sempre que soc de Terrassa, en cap moment de Barcelona, com molta gent fa", un discurs en el que va recordar que a Terrassa tenim el Marc Ribas, el Xavi Hernández, el tèxtil, les Esglésies de Sant Pere, la Masia Freixa i "la raó per al que tothom coneix Terrassa: l'acadèmia d'Operación Triunfo".

No va defugir que a Terrassa també "han passat coses com xungues, com la riuada del 62, el mateix dia que s'estaven casant els meus avis. Que, per cert, gràcies Terrassa per acollir als meus quatre avis andalusos quan morien de gana i van haver d'emigrar aquí. Estaria bé recordar-los a uns quants que nosaltres també som fills d'immigrants".

El cantant va recordar "a totes aquelles persones que hem dit adéu durant aquests mesos" i "les que han treballat per a combatre una de les pandèmies més heavys que han afectat al 'primer món'", i la llista, era llarga. "M'agradaria seguir vivint a Terrassa fins a fer-me vell i que els meus fills hi visquin també". Però en una Terrassa buida de "homofobia, xenofòbia, violència masclista, islamofòbia, lliure de feixisme...Pensem en què ens hagués agradat trobar-nos a nosaltres quan érem petits i petites. Una societat sense cap tipus d'odi i plena d'amor i empatia. Que al cap i a la fim, són els motors que et fan viure més feliç".

Mil capgrossos en un

Va ser acabar Miki el seu pregó i entrava al saló de plens Jordi Grau, acompanyat del Capgròs de l'Any, encara tapat i el nan de la Guapa. Quan li van treure el llençol negre, va aparèixer una figura de sanitari, amb mascareta, guants, bata i a la mà, una gàbia amb la Covid-19. A l'esquena, es podia llegir "en agraïment a l'esforç de tots els col·lectius". I Grau va explicar, que "podria haver fet mil capgrossos, i aquest els representa a tots".

"Quan es va dir que aquest any no hi hauria Festa Major, jo vaig pensar que Capgròs sí", va assenyalar Grau. L'única diferència és que, aquesta vegada, el Casinet de l'Espardenya no va fer llista de "capdidats", ni festa de presentació. Però Grau va elaborar la figura durant els mateixos dies de juny de cada any.

Seguidament, l'alcalde va dir, el mateix que diu cada any des del balcó "que comenci la Festa Major. Bona Festa Major". I així es va acabar l'obertura de la Festa Major 2020, reduït a vint minuts de duració i confinat al saló de plens.

D' altra banda, l'Associació PLa Xemeneia va publicar ahir a les set de la tarda, a YouTube, el "Pregó Autèntic de la Festa Major 2020". "No pensem deixar que el que ha de ser el millor cap de setmana de l'any passi desapercebut, i, encara que de manera telemàtica, volem tornar a mirar la Festa Major amb la nostra mirada àcida, gamberra, i altres adjectius que probablement no podem posar per escrit", començavent un noi i una noia el seu discurs. Un repàs a l'actualitat que acabadesitjant que "aviat puguem tornar a trobar-nos de nou per poder celebrar la cultura popular com ens agrada".