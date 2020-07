Sis dies de cursa de Festa Major

03.07.2020 | 04:00

La Festa Major d'aquest any també té cursa, però adaptada a la situació actual, i solidària: la inscripció té un preu de 10 euros, que es destinaran íntegrament a Creu Roja, Banc d'Aliments de Terrassa i Fupar. Es diu "Ègara WeekRace 2020" i com indica el seu nom, la seva durada és d'una setmana, la de la Festa Major.

Això no vol dir que els participants han d'estar una setmana corrent, sinó que poden fer els recorreguts de la cursa durant tota la Festa Major, és a dir, des d'avui a les sis del matí fins al dia 8, dimecres, a les 10.30 de la nit. Com? Doncs amb l'aplicació gratuïta de córrer Strava, amb la que es pot descarregar la ruta. Una vegada finalitzada, el resultat es publica a la plataforma, que crea automàticament un quadre de posicions. Hi ha dos recorreguts urbans, de 5 i 10 km, i dos per l'Anella Verda, de 22 i 12 km. Inscripcions al Centre Excursionista de Terrassa.