El PSC qüestiona Labòria com a president del CST

03.07.2020 | 15:48

El pols entre el govern municipal i l'oposició, especialment amb el PSC, esquitxa el Consorci Sanitari de Terrassa. Els socialistes han fet un comunicat on denuncien que els socis Tot per Terrassa i ERC els han deixat fora del consell d'administració del consell de govern del CST i qüestionen el nomenament de Jordi Labòria com a nou president.

El PSC acusen la Generalitat i el govern municipal de "polititzar" la figura de la presidència del CST en triar a un militant de Moviment d'Esquerres de Catalunya (MES), formació que "governa en coalició amb ERC a l'Ajuntament de Terrassa". Els socialistes diuen "respectar profundament la trajectòria política" de Labòria, regidor socialista durant més de tres dècades, però creuen que el seu nomenament va "contra les proclames que TxT i ERC anunciaven tot just fa un any de renovació, canvi i nova política".

El grup municipal socialista crítica durament també la decisió de l'equip de govern de deixar l'oposició fora del consell d'administració del CST. El partit recorda que durant l'etapa de Jordi Ballart com alcalde socialista, l'oposició ocupava una de les dues places per representants de l'Ajuntament i assenyala ERC: "Els republicans van exigir, quan estaven a l'oposició, tenir presència al consell de govern del PSC. Nosaltres ho vam acceptar i ara ells canvien d'opinió", afirma la regidora socialista Eva Candela.