Un helicòpter de Festa Major

03.07.2020 | 20:45

Molts terrassencs s'han preguntat aquesta tarda la raó per la qual ha sobrevolat per la ciutat un helicòpter, de vegades a baixa altura. Era el Drac de Terrassa de la Festa Major Confinada. Aquest any, amb la suspensió de la Festa Major, s'ha fet la Baixada del Drac amb un helicòpter que portava un drac dibuixat i un missatge de "Bona Festa Major confinada". El problema és que ni el drac ni les inscripcions es veien prou bé per a poder identificar del que es tractava si qui mirava no sabia prèviament de què es tractava.