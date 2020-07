Francisco Marín: "Gracias por todo vuestro esfuerzo para que yo pueda vivir"

03.07.2020 | 21:23

Aquesta és l'emotiva carta que Francisco Marín Molina, un veí de Sant Cugat que després de 50 dies ingressat a l'hospital Mútua de Terrassa afectat per la Covid-19, va rebre l'alta hospitalària dijous 2 de juliol.

Esta carta va dirigida a todo el personal de la Mutua de Terrassa, desde la señora de la limpieza hasta el director, auxiliares, enfermeras, fisioterapeutas, logopeda, terapeuta ocupacional, psiquiatra, psicólogos y médicos, y como no al servicio de comidas que me han enseñado a comer. No tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho por mi vida, gracias. Muchas gracias al gran equipo de profesionales y sobre todo, humano, que cada día luchan por salvar vidas. Voy a nombrar unos cuantos nombres de trabajadoras y trabajadores: Merche, Mari Carmen, Ana, Marta, Eli, Montse, Nuria, Adrià, Angels, Xavi, Mónica, Dr. Ernesto, Dra. Abril, gracias por todo vuestro esfuerzo para que yo pueda vivir, gracias también a la familia y a todos los amigos, y sobre todo a mi mujer y a mis hijas. Y no puedo olvidarme del personal de la UCI que me han cuidado con tanto cariño cuando pensaba que me moría, y decían con mucho ímpetu que yo tenía que salir adelante, de la doctora Marta Alvarado y las enfermeras Carol, Roser y Melani, en fin, todo el equipo, mis más sinceras gracias.

Vuestro paciente Francisco Marín Molina

Planta 3, habitación 306B

Vallparadís

Fecha de ingreso 21 de marzo de 2020, fecha de alta 2 de julio de 2020.