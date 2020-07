Els cinemes de Cinesa de Parc Vallès reobren dilluns

03.07.2020 | 11:33

Cinesa, companyia líder en exhibició cinematogràfica a Espanya, reobrirà els primers cinemes a Catalunya el proper dilluns 6 de juliol, els situats al Parc Vallès de Terrassa i a La Maquinista (Barcelona). Aquest mateix dia, ha anunciat Cinesa, també reprendran la seva activitat després del confinament per la pandèmia de coronavirus, cinc sales que la companyia té a Espanya: Cinesa Siete Palmas (Canàries), Cinesa Bahía Santander (Santander), Cinesa Marineda City (A Corunya), Cinesa Nassica i Cinesa LUXE Plaza Loranca 2 (Madrid).

A totes les sales s'incorporaran les mesures sanitàries i de seguretat necessàries per assegurar la millor experiència de cinema, amb tot el benestar de clients i empleats. S'han aplicat mesures de distància social, com la restricció de l'aforament de cada sessió i la garantia de butaques lliures entre espectadors, i, a més, la companyia ha invertit en protocols per afavorir un circuit amb el mínim contacte i prioritzat els sistemes de neteja, més intensos i amb més freqüència.

Els cinemes de la cadena que reobriran dilluns que ve exhibiran les primeres pel·lícules que s'estrenen a Espanya després del període de tancament, com "Zapatos rojos y los siete trolls", "La lista de los deseos" o "Inesperado". A més, la cartellera es completarà amb una selecció de pel·lícules d'"ara i sempre", per a tots els gustos i a un preu especial, com a preàmbul de les grans estrenes de l'estiu, tant internacionals ("Tenet" i "Mulan") com de cinema espanyol ("Padre no hay más que uno 2", amb Santiago Segura).