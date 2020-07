Dos denunciats per positius en alcoholèmia

03.07.2020 | 04:00

Dos conductors han estat denunciats per conduir amb símptomes d'embriaguesa. El primer, un home que circulava per l'avinguda de Barcelona dijous de matinada. Va donar 0,82 mg/l i el vehicle es va immobilitzar. Hora i mitja més tard, la policia va aturar un motorista que circulava amb evident estat d'embriaguesa per la plaça de l'Aigua i va donar 0'85mg/l.