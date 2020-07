Demanen 42 anys per assaltar sis dones a pàrquings

02.07.2020 | 19:55

La Fiscalía demana gairebé 42 anys de presó per a un home acusat d'assaltar sis dones en aparcaments privats de Terrassa per robar-los les seves pertinences. L'acusat va agredir sexualment una de les seves víctimes. A la secció 22 de l'Audiència de Barcelona va arrencar ahir dimecres el judici contra aquest home, acusat dels delictes de robatori amb intimidació i d'agressió sexual. Els fets van ocórrer entre els anys 2016 i 2017. La sessió va començar ahir amb el testimoni de les víctimes de les agressions i es preveu que finalitzi el 8 de juliol amb la declaració de l'imputat. Segons el ministeri públic, l'acusat va abordar sis dones en aparcaments privats de Terrassa aprofitant que estaven soles per demanar-los diners. L'home portava un passamuntanyes i guants i, en alguna ocasió, les va amenaçar amb una pistola d'aire comprimit que simulava ser una arma real. D'acord amb l'escrit d'acusació de Fiscalia, una de les víctimes la va tancar a la part posterior del cotxe i la va agredir sexualment.

Durant l'assalt d'aquestes dones l'acusat, que sempre vestia de negre i portava guants de làtex de color blau, va aconseguir robar una quantitat molt petita de diners després d'intimidar-les. Per aquests fets, la Fiscalia demana 41 anys, 11 mesos i 29 dies de presó per cinc delictes de robatoris amb intimidació, un altre en grau de temptativa i un delicte d'agressió sexual.