El Capgròs obre a les pantalles la Festa Major Confinada

Santi Palos

02.07.2020 | 19:55

La Festa Major de Terrassa "ha patit les inclemències polítiques, socials i econòmiques i ha estat un reflex de la vida col·lectiva i social de cada moment", explica Joaquim Verdaguer, en l'estudi de la seva història. Només en el segle XX, hi ha diversos anys en què no es va celebrar: el 1901 i 1902 (per la greu crisi econòmica), el 1911 (per la tensió política i laboral) i el 1937 i 1938 (per la Guerra Civil). En aquest 2020, a causa de la pandèmia de la Covid-19, l'Ajuntament va anunciar la seva cancel·lació, però finalment ha organitzat una Festa Major Confinada que, com cada any, comença avui, el primer divendres després de Sant Pere. Gairebé tots els actes seran virtuals, simbòlics, però, malgrat tot, la Festa Major de Terrassa 2020 es fa. Haurà existit. Resisteix a les dificultats que vivim com "un acte de reafirmació de la nostra identitat i de la nostra cultura", ha dit l'alcalde Jordi Ballart. I manté, en la versió obligada per les circumstàncies, la tradició fixada en els Protocols de Festa Major.

El Ciri i la repicada, com sempre

Els dos primers actes d'avui es realitzen, de fet, com sempre. A les sis de la tarda, l'alcalde Jordi Ballart i el terrassenc Marc Galí, encendran a l'Ajuntament el ciri que, segons sembla, protegeix la Festa Major de Terrassa de la pluja. En aquest cas, la diferència és que l'Encesa, que mai és oberta al públic, es podrà veure i seguir en directe a través de Canal Terrassa, Ràdio Municipal de Terrassa i Instagram Live. Aquests seran els mitjans que retransmetran tots els actes d'aquesta programació virtual. Tot allò que es retransmeti queda penjat de manera permanent a la web de la festa (www.festamajorterrassa,cat).

A les vuit del vespre d'avui, també com cada any, les campanes de totes les esglésies de la ciutat sonaran anunciant l'inici de la Festa Major. El Drac de Terrassa no pot fer el tradicional recorregut des de la seva cova de Sant Llorenç del Munt, però el grup que el porta ha anunciat que la bèstia, aquesta vegada, arribarà "sobrevolant la ciutat".

Seguidament, el cantant terrassenc Miki Núñez llegirà el pregó de la Festa Major (la lectura disposarà d'intèrpret en llengua de signes catalana) i arribarà el moment més esperat del primer dia de la Festa Major: el descobriment del Capgròs de l'Any. En aquesta edició, el Casinet de l'Espardenya no ha fet pública cap llista de "capdidats", ni hi ha hagut festa de presentació, el primer dissabte de juny, ni els ciutadans els han pogut votar. Però Jordi Grau ha fet (i ha donat a la ciutat) un Capgròs 2020, i a les vuit d'aquest vespre, per Canal Terrassa i Instagram, se'n farà el descobriment i el podrem, conèixer. Com que aquest nou Capgròs no podrà ballar amb els altres al Raval, una vegada descobert s'emetran imatges d'arxiu de ballades de festes majors anteriors, també dels altres grups que participen en els actes d'Inici de Festa Major (Drac de Terrassa, Drac Infantil, Gegants de Terrassa, Bastoners de Terrassa, Nans de Terrassa i l'Àliga de Terrassa).

A tres quarts de deu de la nit, en directe per Canal Terrassa, el grup musical Ministrils del Raval tocarà el "Ball de l'estapera", perquè tothom el pugui ballar des de casa, i seguidament els Diables llegiran els "versots" del Raval Infernal que aquest any no pot fer-se.

A les deu de la nit tindrà lloc la primera actuació del cicle en streaming "Terrassa vibra a l'hospital", a càrrec del grup terrassenc Sense Sal. A les 10.30, Canal Terrassa emetrà imatges d'arxiu d'anteriors Ravals Infernals. I a les onze, el segon concert de "Terrassa vibra a l'hospital" de la jornada, amb Miki Núñez com a protagonista.

- Encesa del Ciri. Sis de la tarda.

- Repicada de campanes. Vuit del vespre.

- Arribada del Drac de Terrassa, Pregó de Festa Major, a càrrec de Miki Núñez i descobriment del Capgrós de l'Any. Vuit del vespre.

- "Ball de l'estapera" de Ministrils. del Raval i "Versots del Raval Infernal" de Diables de Terrassa. 9.45 de la nit-

- "Terrassa Vibra a l'hospital": Sense Sal. Deu de la nit.

- "Terrassa Vibra a l'hospital": Miki Núñez. Onze de la nit.

Cap acte és presencial. S'emeten en directe per Canal Terrassa TV, Ràdio Municipal de Terrassa i Instagram