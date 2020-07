Un Capgròs d'agraïment als sanitaris

S.P.

03.07.2020 | 20:34

Com en cada obertura de Festa Major, però aquesta vegada al saló de plens de l'Ajuntament, en lloc del Raval, Jordi Grau ha descobert el Capgròs de l'Any que fa i dona a la ciutat. I sota el llençol negre, ha aparegut la figura d'una infermera, portant la Covid-19 tancada en una gàbia, i a l'esquena de la bata, el missatge "en agraïment a l'esforç de tots els col·lectius". Grau ha explicat que, tal com ha escrit a la seva indumentària, aquest any el Capgròs no representa cap persona en concret, sinó a totes les que han estat en primera línia de la lluita contra el coronavirus. El descobriment del Capgròs ha estat precedit pel pregó de Miki Núñez, que ha afirmat que vol "seguir vivint a Terrassafins a fer-me vell".